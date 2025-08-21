DOLAR
ODNI kapasitesi yüzde 40 azaltılacak — Tulsi Gabbard açıkladı

Tulsi Gabbard, ODNI'de organizasyon kapasitesinin yüzde 40 azaltılacağını ve yıllık 700 milyon dolardan fazla tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:05
ODNI kapasitesi yüzde 40 azaltılacak

Tulsi Gabbard: "ODNI 2.0" ile verimlilik ve tasarruf hedefleniyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, direktörlük bünyesinde organizasyon kapasitesinin yüzde 40 düşürüleceğini bildirdi.

Gabbard, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, direktörlüğün "şişkin ve verimsiz hale geldiğini", tasarruf politikasıyla "misyon odaklılığı yeniden tesis etmeyi" hedeflediğini belirtti.

Gabbard, "ODNI 2.0" şeklinde tanımladığı politika sayesinde direktörlüğün daha çevik, verimli ve etkili olacağına işaret etti ve "Organizasyon kapasitemizi yüzde 40'tan fazla azaltacak ve vergi mükelleflerine yılda 700 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yeni plan doğrultusunda ODNI bünyesindeki bazı birimler dönüşüm politikası kapsamında reform edilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat önceliklerini destekleyen alanlara kritik yatırımlar yapılacak.

Planın uygulanmasıyla kurum içinde verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu hedefleniyor.

