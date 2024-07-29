ODTÜ Yapay Zeka Merkezi Kurma Çalışmalarına Başladı

ODTÜ Yeni Bir Döneme Giriyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yapay zeka ile ilgili bir hub oluşturmak amacıyla çalışmalara başladı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Yapay Zeka Hub'ı Hakkında Bilgiler

Kök, ODTÜ'deki yapay zeka merkezi ile ilgili ön çalışmaların tamamlandığını ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmeye devam ettiklerini belirtti. "Bu alandaki çalışmalarımızı yaklaşık bir yıl içinde kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

Üniversiteye Yerleşim ve Eğitim Tavsiyeleri

Kök, üniversite adaylarına, özellikle tercih döneminde kendi yeteneklerini ve mutlu olacakları bir bölümü seçmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ODTÜ'nün araştırma ve eğitim alanında sunduğu fırsatlardan bahsetti.

Teknoloji ve İnovasyon Alanında Hedefler

ODTÜ, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunarak rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Kök, yapay zeka ile ilgili gelişmelerin genç nesillere önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Havacılık ve Uzay Alanında Çalışmalar

Havacılık ve uzay mühendisliği gibi disiplinlerin son yıllarda artan rağbet gördüğünü ve öğrencilere çeşitli kariyer fırsatları sunduğunu belirten Kök, üniversitenin bu alanda da öncü olmaya devam edeceğini söyledi.

ERC Projeleri ve Gelecekteki Adımlar

ODTÜ, 2,6 milyon avroluk ERC projesi ile uluslararası alanda dikkat çeken bir adım atarak, uzay araştırmalarına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirecek. "Uzayda çığır açacak teknolojiler geliştireceğiz." diyen Kök, ODTÜ’nün yapay zeka alanında öncü bir rol üstleneceğini de ekledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yapay zekayla ilgili ODTÜ'de bir merkez oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Kök, üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve üniversite adaylarının tercih dönemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yapay zekayla ilgili ODTÜ'de bir merkez oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Kök, üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve üniversite adaylarının tercih dönemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yapay zekayla ilgili ODTÜ'de bir merkez oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Kök, üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve üniversite adaylarının tercih dönemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yapay zekayla ilgili ODTÜ'de bir merkez oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Kök, üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve üniversite adaylarının tercih dönemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yapay zekayla ilgili ODTÜ'de bir merkez oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Kök, üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve üniversite adaylarının tercih dönemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yapay zekayla ilgili ODTÜ'de bir merkez oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi. Kök, üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve üniversite adaylarının tercih dönemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.