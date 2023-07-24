ODTÜ'lü öğrencilerden ABD başarısı: Model uydu ile 2'nciliği kaptılar

Son yılların tartışmasız en gündem de konusu ülkemizin hava araçlarındaki başarısı oldu. Bu başarılara ODTÜ’lü öğrenciler tarafından bir yenisi eklendi. Detaylar haberimizde…







ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLER, 'MODEL UYDU' İLE ABD'DE 2'NCİ OLDU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, küçük bir uyduya sığabilen ve büyük uydu görevini başarıyla yerine getirebilen hafif model bir uydu tasarladı. NASA sponsorluğunda ve Amerika Birleşik Devletleri sponsorluğunda düzenlenen "Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışması"nda 8 öğrenci küçük uydu dalında ikincilik ödülünü kazandı.

ODTÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan ODTÜ Uzay Ekibi, ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen Uluslararası CanSat Model Uydu Yarışması'na katılmaya karar verdi. Geçen yıl işe alınan sekiz öğrenci, Küçük boyutlara sığabilen, hafif ve görevleri başarıyla gerçekleştiren model uydu tasarımı" projesi için haziran ayında düzenlenen yarışmaya katıldı. Büyük bir uydu rolünü zekice oynayan bu mini uydu, yarışmada ikinci oldu.

ODTÜ Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takım lideri Berkant Alperen şunları söyledi: "Yarışmadaki zorluğumuz, bir gezegen iniş görevini simüle eden bir model uydu tasarlamaktı. Dahili nem sensörü ve basınç sensörü vardı. Gözlem için bir dedektör koyarsanız, daha sonra ziyaret ettiğiniz gezegenin radyoaktivitesini de gözlemleyebilirsiniz. Bu aslında roketin gökyüzüne taşıdığı cihazdır. Mekanik ekibimiz çok çalıştı. Bu ekipman, belirli bir düzeyde şok ve titreşime dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yarışma kapsamında uydumuz gerekli tüm testlerden geçmiştir. "Uydu hem dayanıklılık hem de sürekli doğru ölçümler açısından başarılı oldu." dedi.

Takım üyesi Umut Altun şunları söyledi: "Projemiz 750 metre irtifada bile çalışabiliyor. Kendi bataryası var. Yaklaşık beş görevi tamamlamaya yetecek kadar enerjisi var. Yani roketi fırlatır, fırlatır, tekrar çalıştırır, roketi tekrar konuşlandırır, beş kez daha tekrarlar ve veri aktarımı yapabilirsiniz. Kendi inişlerini kaydeder." Ekip olarak gelecekte gerçek uyduları uzaya fırlatmak ve onlardan veri toplamak için "Küp Uydular" adlı bir proje yapmak istiyoruz. Yeni hedefimiz bu" dedi.