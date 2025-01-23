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OECD Toplantısında İklim Stratejileri: Emisyon Ticaret Sistemi Öne Çıktı

Prof. Dr. Halil Hasar, OECD toplantısında karbon vergisi yerine emisyon ticaret sistemini savundu. Türkiye'nin yeşil sanayi hedefleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:25
OECD Toplantısında İklim Stratejileri: Emisyon Ticaret Sistemi Öne Çıktı

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar OECD Toplantısında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, OECD tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "46. Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeşil Sektör Yarışı: Net Sıfır için Sürdürülebilir ve Dirençli Geleceğin İnşası" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıya Türkiye yanı sıra Fransa, Norveç ve Yunanistan gibi ülkelerin temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) ve OECD'nin üst düzey görevlileri ve akademisyenler katıldı.

Türkiye'nin İklim Değişikliğiyle Mücadele Çabaları

Toplantıda, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını aktaran Prof. Dr. Hasar, net sıfır emisyon hedefi, enerji dönüşümü ve yeşil dönüşüm konularında yürütülen çalışmaları detaylandırdı.

Ülkeler arası ekolojik dengeyi koruma çabalarına dikkat çeken Prof. Dr. Hasar, "İklim değişikliğine karşı cevabımızı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin arasındaki mesafeyi kapatarak şekillendirmeliyiz. Aksi halde, dünyanın farklı bölgelerinde artan gerilimler iklim hedeflerimizi de etkileyebilir" diyerek, gelişmiş ülkelerin değişime daha hızlı ayak uydurabildiğini ifade etti.

Yeşil Sanayi Projesi ve Karbonsuzlaştırma Hedefleri

Gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşüm için gereken teknolojilere mali destek sağlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasar, Türkiye'de stratejik planlamanın önemine değindi. "Karbonsuzlaştırmayı geliştirmek, teknik yetenekleri ilerletmek ve ihracatta rekabetçiliği güvence altına almak için Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni başlattık." dedi.

Prof. Dr. Hasar, Türkiye'nin sanayi sektörlerinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu" projesini hayata geçirerek karbon salınımını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Finansal Akışların Yönlendirilmesi

Son olarak, uluslararası finans akışlarının Türkiye gibi azaltma potansiyeli olan ülkelere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Hasar, "Karbon vergisi yerine Emisyon Ticaret Sistemi'ni daha adil bir yaklaşım olarak görüyoruz. Yeşil taksonomi yaklaşımının bu finansal akışların yönlendirilmesinde etkili bir yöntem olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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