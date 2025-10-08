ÖGES Tanıtıldı: Bakan Tekin 'Eğitim Yarış Değil Keşif'

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 14:01
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşen Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Etkinlik Seti (ÖGES) Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

"Bizim için eğitim, kesinlikle bir yarış değil her bireyin kendi hızında, kendi güzergahında ilerleyebildiği bir keşif yolculuğudur", dedi.

Tekin, setin amacını her öğrencinin öğrenme sürecine aktif biçimde katılmasını sağlamak, potansiyelini ortaya çıkarmak ve öğrenmeyi kolaylaştıran, destekleyen, motive eden bir sistem inşa etmek olarak açıkladı.

ÖGES'in içeriği hakkında bilgi veren Tekin, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve matematik güçlüğü yaşayan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını merkeze alan materyallerin, aynı zamanda öğretmenlere sınıf içi uygulamalarda pratik araçlar sunduğunu vurguladı.

Bakan Tekin, bu çalışmanın Bakanlık bünyesinde bu alanda geliştirilen ilk ve en kapsamlı çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu kitapların, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarımız için bir umut ışığı olmanın ötesinde, sınıflarımızda sessizce desteğe ihtiyaç duyan ama çoğu zaman fark edilemeyen binlerce öğrencimize ulaşmamızı kolaylaştıracağı bir aktör olacağına inanıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki akademik başarısızlık diye bir kavram yoktur, sadece keşfedilmeyi bekleyen farklı öğrenme yolları vardır."

Tekin, her çocuğun kendine özgü bir öğrenme biçimine sahip olduğunu, bu farklılıkların eğitim sisteminin zenginliği olduğunu belirtti ve ÖGES'in öğretmenlere rehberlik eden bir kaynak olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile uyumlu olduğunu vurgulayan Tekin, TYMM'nin her öğrencinin yeteneklerini ve öğrenme biçimlerini fark ederek geliştirmeyi esas aldığını, ÖGES'in bu vizyonun sahadaki somut örneklerinden biri olacağını ifade etti.

Gelecek dönemde setin dijital versiyonlarının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve EBA üzerinden erişime açılacağını açıklayan Tekin, "Böylece ülkemizin en ücra köşesindeki öğretmenimiz dahi bu materyale ulaşabilecek, öğrencilerine destek sunabilecek hale gelmiş olacak."

