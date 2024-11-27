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Öğrenci Kulüpleri için Sosyal Sorumluluk Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci kulüplerinin sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti alanındaki çalışmalarını düzenleyen kılavuzu yayımladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:08
Öğrenci Kulüpleri için Sosyal Sorumluluk Kılavuzu Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrenci kulüplerinin sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti alanındaki çalışmalarına yönelik yeni bir uygulama kılavuzu yayımladı. Bakanlık, öğrenci kulüplerinin ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplum hizmeti çalışmaları ve lise düzeyinde sosyal sorumluluk programı kapsamında faaliyet göstereceğini açıkladı.

Bakanlık Tarafından Resmi Yazı Gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla hazırlanan kılavuz 81 il valiliğine resmi yazı ile duyuruldu. Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı doğrultusunda oluşturuldu.

Okul Temelli Planlama ile Sosyal Faaliyetler

Okul idarelerinin organize edeceği sosyal sorumluluk çalışmaları ile her eğitim öğretim yılı okul temelli planlama yapılacak. Bu kapsamda, öğrenci kulüplerinin sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Koordinasyon Ekipleri ve İnternet Sitesi

Projenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde koordinasyon ekipleri kuruldu. Öğrencilere yönelik rehberlik faaliyetleri ise ogrencikulupleri.meb.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

Velilere Danışılacak

Uygulama kılavuzuna göre, öğrenciler sosyal sorumluluk programı kapsamında eğitimlere katılacak ve etkinliklerde veli iznine bağlı olarak yer alacak. Kulüp danışman öğretmenleri tarafından yapılan eğitimler ile etkinlik planları oluşturulacak.

Etkinliklerin e-Okul Sistemine Kaydedilmesi

Okullarda gerçekleştirilecek faaliyetler e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü aracılığıyla kaydedilecek. Başarılı örnekler, yarıyıl sonunda düzenlenecek Faaliyet Haftası etkinliklerinde sergilenecek.

Çeşitli Faaliyet Alanları

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki faaliyetler, toplumsal refah ve eşitliği sağlamaya yönelik projeler, tarihi ve doğal çevrenin korunması gibi konuları kapsamaktadır. Lise düzeyinde ise toplum sağlığı, güvenlik, yeşil dönüşüm gibi başlıklarda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilecek.

Böylece, öğrencilerin toplumsal değerlere uyum sağlama ve bireysel gelişimlerini destekleme amacı güdülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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