Öğrenci yurdunda dehşet veren olay! Banyodaki korkunç manzara ile karşılaşanların kanı dondu

Samsun’da üniversite öğrencisi Elif Coşkun’un intiharı, kampüste büyük yankı uyandırdı. Genç kızın neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Elif Coşkun (18), kampüs içerisindeki yurt odasının banyosunda bornoz ipiyle kendini asarak yaşamına son verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay, akşam saatlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun, yurt odasının banyosunda bornoz ipiyle kendini astı. Arkadaşları tarafından fark edilen genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve polis tarafından asılı olduğu yerden indirildi. Yapılan kontrolde Elif Coşkun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde savcı ve polis ekipleri inceleme yaptı. Elif Coşkun’un cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

YURTTAKİ ÖĞRENCİLER ŞOKTA

Olayın duyulması üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler büyük şok ve üzüntü yaşadı. Elif Coşkun’un Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin olayı öğrenince Samsun’a geldiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.