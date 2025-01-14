Öğrenciler Gazze'ye Duygularını 15 Metrelik Tuvalde İfade Etti

Eyüpsultan'da imam hatip öğrencileri, Gazze'ye yönelik duygularını 15 metre uzunluğunda tuvale resmetti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:02
Öğrenciler Gazze'ye Duygularını 15 Metrelik Tuvalde İfade Etti

Eyüpsultan'da gerçekleşen anlam dolu bir etkinlikte, imam hatip lisesi öğrencileri, İsrail saldırıları altında ezilen Gazze'ye olan duygularını 15 metre uzunluğundaki bir tuvale yansıttı.

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Gazze'ye Sözüm Var" etkinliği kapsamında, öğrenciler tuvale düşüncelerini yazarak parmak izlerini bıraktılar. Bu tuvallerin Rami Kütüphanesi ve Ayasofya Meydanı gibi önemli mekanlarda sergilenmesi planlanıyor.

Derneğin Gençlik Başkanı Rabia Betül Öztürk, ilçedeki imam hatip okullarında eğitim gören öğrencilerin, Gazze'de yaşanan trajedinin yankılarını dile getirdiğini belirterek, "Öğrencilerimiz, bu sefer parmaklarını insanlık için kaldırıp 'Gazze için dünyaya söyleyecek sözüm var.' diyor. Verdiği bu sözü de sonuna kadar tutacağını haykırıyor." dedi.

Kılıçaslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serhat Emin Öndil, Gazze'deki arkadaşlarına destek olmak amacıyla tuvali kullanarak, "Gazzelilerin tek olmadığını duyurmak için not yazdık. Ben tuvale Filistin bayrağını çizdim." ifadelerinde bulundu.

Etkinliğe katılan başka bir öğrenci Yusuf Nihat Dinler, "Filistin'in özgür olduğunu göstermek istedik. Zalim İsrail ne kadar zulmü artırırsa, Allah'ın kurduğu tuzaklar o kadar büyük olur. Ne kadar zulüm yaparlarsa onların sonu da o kadar büyük olur." dedi.

Yusuf Berat adlı 12 yaşındaki bir öğrenci ise, tuvale yumruk ve el işareti çizerek, "Kuşlar filleri yener." ifadesini yazdığını belirtti. "Yaşımız küçük olsa bile savaşı kazanana kadar hep Gazzelilerin yanında olacağız ve asla pes etmeyeceğiz." diye ekledi.

Öğrencilerden Yusuf Güzel de Filistin haritasını tuvale çizerek, "Buraya 'Özgür Filistin' yazdım. Filistin özgür olana kadar hiçbirimiz özgür olmayacağız." şeklinde konuştu.

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Gazze'ye Sözüm Var" etkinliği için kurulan çadıra...

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Gazze'ye Sözüm Var" etkinliği için kurulan çadıra gelen Eyüpsultan'da imam hatip lisesi öğrencileri, tuvale Gazze için düşüncelerini yazdı, parmak izlerini bıraktı.

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Gazze'ye Sözüm Var" etkinliği için kurulan çadıra...

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Gazze'ye Sözüm Var" etkinliği için kurulan çadıra gelen Eyüpsultan'da imam hatip lisesi öğrencileri, tuvale Gazze için düşüncelerini yazdı, parmak izlerini bıraktı.

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