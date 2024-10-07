Öğrencilerden Filistin'e Destek: Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da Birlikte Mesaj Verildi

Öğrenci Topluluklarından Filistin'e Destek Açıklamaları

Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da bulunan üniversitelerin öğrenci toplulukları, Filistin'deki humanitar krize dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) önünde yapılan basın açıklamasında, İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Topluluğu Başkanı Sümeyye Nur Yüce, İsrail’in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara sert tepki gösterdi. Yüce, "Filistin'deki işgal ve soykırım, 75 yılı aşkın bir süredir sürüyor. Müslüman dünyası olarak ortak bir duruş sergilemek zorundayız." dedi.

Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşcı da İsrail'in saldırılarını kınayarak, "Uluslararası toplumun bu zulme karşı birlik olma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı. Grup, açıklamanın ardından dua ederek dağıldı.

Malatya'da Güçlü Mesajlar Verildi

Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Öğrenci Topluluğu Başkanı Eyüp Yiğit, "İsrail bir terör devletidir ve biz Filistinli Müslümanların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi. Öğrenciler, etkinlik boyunca Gazze'ye destek sloganları attı.

Şanlıurfa'da Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte grup adına konuşan Molla Sinan Ünel, "Filistin'de yeryüzünün en vahşi katliamı yaşanıyor. Gazze için herkesin ayağa kalkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üç şehirde yapılan bu etkinlikler, Türkiye genelinde Filistin'e yönelik destek ve dayanışmanın artırılması adına büyük bir önem taşıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrenci toplulukları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla basın açıklamaları yaptı. Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşcı, grup adına açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrenci toplulukları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla basın açıklamaları yaptı. Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşcı, grup adına açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrenci toplulukları, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla basın açıklamaları yaptı. Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşcı, grup adına açıklamada bulundu.