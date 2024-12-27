Öğrencilere Ödüllerini Verdi: 'Sen Yeter Ki Yap' Proje Yarışması Sonuçlandı

'Sen Yeter Ki Yap' Proje Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Sen Yeter Ki Yap' proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden Gelecek Vurgusu

Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kamu görevlileri ile özel sektörün, gençlerin Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmasının önemine değindi. Yentür, dünün bilgisiyle bugünü yönetebilmenin mümkün olmadığını belirterek, “Gelecek tasavvurunu kuşanacak, ilham verici ve inovatif düşünebilen ortamlar sunmak, eğitimcilerin, anne babaların ve yöneticilerin en önemli görevi” dedi.

Yentür, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde çocuklara bilgi aktarımından çok, onları yaparak, yaşayarak, analiz ve sentez yaparak keşfetmeye teşvik etmenin altını çizdi.

Başarı İçin Azim ve Gayret Mesajı

TÜMOSAN’ın kuruluşundaki zorluklardan da söz eden Yentür, inançla ve pes etmeden çalışanların mutlaka başarıya ulaşacağını belirtti. “Her arayan bulamayabilir ama bulanların hepsi arayanlardır” ifadesini kullanan Yentür, hayal etmenin ve gayret göstermenin önemini vurguladı.

TÜMOSAN'dan Destek Sözü

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, gençlerin hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini belirterek, projenin paydaşı olarak öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Tosun, yarışma ödüllerini her kategori için 10 bin lira artırdıklarını açıkladı.

Başkanlar ve Protokol Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, başka bir program nedeniyle törene katılamadılar ancak gönderdikleri mesajda gençlere ve emeği geçen herkese başarı dileklerini ilettiler. Turan, mesajında “Bugün burada bulunan gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek mimarlarıdır” ifadelerine yer verdi.

Ödül Töreni ve Hatıra Fotoğrafı

Törenin sonunda, dereceye giren projeler ekrana yansıtıldı ve protokol üyeleri öğrencilere ödüllerini takdim etti. Etkinlik, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla son bulurken, öğrenciler protokolle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) ve Fatih Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.