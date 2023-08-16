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Öğrencilere peş peşe kötü haberler geldi: Bu üniversite de zam furyasına katıldı

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Öğrencilere peş peşe kötü haberler geldi: Bu üniversite de zam furyasına katıldı
Sosyal medyanın gündeminde üniversitelerin yaptığı zamlar yer alıyor. Bu üniversite de yemek ücretlerine zam yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Üniversite öğrencileri okullar başlamadan nasıl para yetiştireceğini düşünmeye başladı! Zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

BU ÜNİVERSİTE DE ZAM YAPTI

Son günlerde sosyal medyanın gündeminde üniversitelerin yemekhane ücretlerine yaptığı zamlar büyük tepkiler almaya devam ediyor. Yeni zam haberi de Kırıkkale Üniversitesi’nden geldi. 

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Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi sonrasında yeni zam haberi öğrencilerin endişesini artırmaya devam ediyor. Kırıkkale Üniversitesi tarafından yapılan haberlere göre yemekhane ücretleri 15 TL oldu. Öğrenciler yeni eğitim öğretim döneminde yemekhaneye öğün başı 15 TL ödeme yapacak.

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