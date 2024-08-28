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Öğretmeni Neşe'nin Mutluluğuna Ortak Oldu

Öğrencisi Neşe için Muğla'dan Muş'a gelen öğretmen Tuğba Harmankaya, kızının başarısıyla gururlandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:07
Öğretmeni Neşe'nin Mutluluğuna Ortak Oldu

Muğla'dan Muş'a Anlamlı Ziyaret

Muğla'nın Milas ilçesinde görev yapan öğretmen Tuğba Harmankaya, öğrencisi Neşe Balkaya’nın üniversiteye yerleşmesi dolayısıyla Muş'un Suboyu köyüne geldi. Neşe'nin hayalini kurduğu Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne yerleştiğini öğrenen Harmankaya, öğrencisinin mutluluğunu paylaşmak için bu uzun yolculuğu gerçekleştirdi.

Neşe'nin Eğitim Yolculuğu

18 yaşındaki Neşe Balkaya, ilkokul sonrası eğitimine devam edemediği bir dönemde sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, ailesini ikna ederek onun okula dönmesini sağladı. Ortaokul ve liseyi başarıyla tamamlayan Balkaya, bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında hayallerindeki üniversiteye kabul edildi.

Öğretmen ve Öğrenci Arasındaki Bağ

Öğrencisini tebrik etmek amacıyla Muş'a giden Tuğba Harmankaya, Neşe'nin annesi ve diğer yakınlarıyla da buluşarak güzel anılar paylaştı. Harmankaya, yıllar önce söylediği gibi Neşe'ye: "İstediğin bölümü kazanacağına bana söz ver, ben de sana söz veriyorum, seni kutlamaya geleceğim." dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Harmankaya, bu buluşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ailenin Rolü

Neşe Balkaya, öğretmeni sayesinde eğitimine devam edebildiği için minnettar olduğunu ifade etti. Ailesinin destekleriyle birlikte istediği bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Balkaya, "Bu başarıda Tuğba hocanın ve ailemin büyük katkısı var. Bizi bu günlerde yalnız bırakmadılar ve destek oldular." diye konuştu.

Anne Filiz Balkaya'nın Duyguları

Neşe'nin annesi Filiz Balkaya, kızının eğitimdeki başarısını kutlarken, Tuğba öğretmene olan minnetini dile getirdi. "Kızım gurur kaynağımız oldu. Kızların eğitim almasının önemini her zaman vurguladık," dedi.

Bu anlamlı buluşma, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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