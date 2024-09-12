Öğretmenin Kahramanlığı: Boğazına Takılan Öğrenciyi Kurtardı

Erzurum'da Heyecan Dolu Anlar

Erzurum'da bir özel okulda, 8. sınıf öğrencisi Yusuf Eren Göktaş, teneffüste yediği yöresel hamur işi olan kete nedeniyle boğazına yiyecek takıldı. Olay, öğretmeni Cem Bilal Kaya'nın hızlı müdahalesi ile son buldu.

Olay Anı ve Müdahale

Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki olay sırasında, Yusuf Eren öksürerek durumu çözmeye çalıştı. Ancak, durumu fark eden bir arkadaşı hızla öğretmen Cem Bilal Kaya'dan yardım istedi. Hızla gelen Kaya, Heimlich manevrasını uygulayarak öğrencisinin boğazındaki yiyecek parçasını çıkardı. Yusuf Eren, rahat bir nefes alarak kurtuldu.

Kaya'nın Deneyimi

Kaya, 23 yıllık öğretmenlik kariyerinde ikinci kez Heimlich manevrası gerçekleştirdiğini belirtti. "Olay gerçekleştiğinde dersim vardı ve hemen müdahale ettim. Öğrencimin nefes almakta zorlandığını görünce harekete geçtim," dedi. Öğretmen, AFAD gönüllüsü olduğunu ve daha önce de bu tür bir duruma müdahale ettiğini belirtti.

Öğrencinin Yaşadıkları

Yusuf Eren, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle anlattı: "Teneffüs zili çalmadan önce kete yiyordum ve boğazıma takıldı. Arkadaşlarım durumu anlamadığı için yanlış müdahale ettiler. Sonunda hocam geldi ve doğru bir şekilde müdahale etti. Hastaneye gittim ve tedavi oldum."

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde öğretmenin öğrencisini ders için kullanılan masanın üzerine yatırarak sırtını ovduğuna ve cisim çıktıktan sonra öğrencisini lavaboya götürdüğüne tanıklık ediliyor.

Erzurum'da AFAD gönüllüsü öğretmen Cem Bilal Kaya, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki bir özel okulda 8. sınıf öğrencisi olan Yusuf Eren Göktaş'ın boğazına kete takılması sonrası, öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Erzurum'da AFAD gönüllüsü öğretmen Cem Bilal Kaya, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki bir özel okulda 8. sınıf öğrencisi olan Yusuf Eren Göktaş'ın boğazına kete takılması sonrası, öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Erzurum'da AFAD gönüllüsü öğretmen Cem Bilal Kaya, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki bir özel okulda 8. sınıf öğrencisi olan Yusuf Eren Göktaş'ın boğazına kete takılması sonrası, öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Erzurum'da AFAD gönüllüsü öğretmen Cem Bilal Kaya, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki bir özel okulda 8. sınıf öğrencisi olan Yusuf Eren Göktaş'ın boğazına kete takılması sonrası, öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.