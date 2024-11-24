Öğretmenler Günü'nde Bakan Tekin'den Anlamlı Mektup

Öğretmenler Günü'nde Anlamlı bir Kutlama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, tüm öğretmenlere özel bir teşekkür mektubu kaleme aldı. Bakan Tekin, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, yurtdışındaki eğitim neferlerinin sabırla ve sevgiyle gösterdikleri özveriyi takdir etti.

Mektuplar Öğretmenlere Gönderildi

Bakanlığın açıklamasına göre, Tekin'in mektupları, resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin cep telefonlarına gönderildi. Mektuplarda, öğretmenlerin öğrencileri geleceğin karar vericileri olarak yetiştirdikleri belirtildi.

Bakan Tekin, birinci yılını tamamlayan bir öğretmene yazdığı mektupta, "Heves ve heyecanla pek çok öğrencinin hayatına dokunmaya başladığınız mesleğinizin birinci yılında Öğretmenler Günü'nüzü kutlarım. Siz de aydınlık bir gelecek yetiştirmek için bu ulvi sorumluluğu üstlendiniz" şeklinde duygularını ifade etti.

Uzun Yıllara Dayanan Birikim

Mesleğinin 15. yılında bir öğretmene yazdığı mektupta ise, "Sizler, vazifenize duyduğunuz saygı ve inançla öğretmenlik mesleğini şereflendiriyorsunuz" dedi. Ayrıca, 33 yıllık deneyime sahip bir öğretmene yönelik olarak, "Öğretmenlik, nesiller aşan bir sanattır. Sizler, geleceği inşa edecek kalplere sadece merak ve keşfetmenin temelini atmakla kalmayıp aynı zamanda onları akılcı ve şefkatli bireyler haline getiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, eğitimin güçlendirici rolünü vurgulayarak, öğretmenlerin nesillere ilham vermeye devam etmelerini temenni etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.