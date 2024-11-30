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Öğretmenler Günü'nde Kolon Kanseri Ameliyatı Geçiren Süleyman Topsakal Sağlığına Kavuştu

İstanbul'da öğretmen Süleyman Topsakal, erken evrede kolon kanseri tanısıyla Öğretmenler Günü'nde başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:02
Öğretmenler Günü'nde Kolon Kanseri Ameliyatı Geçiren Süleyman Topsakal Sağlığına Kavuştu

İstanbul'da erken evrede kolon kanseri teşhisi konulan 24 yıllık öğretmen Süleyman Topsakal, Öğretmenler Günü'nde geçirdiği başarılı bir ameliyatla bağırsaklarındaki kanserli kitleden kurtuldu.

Büyükçekmece'deki Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'nda 14 yıldır müdürlük yapan Topsakal, rutin kontrolleri sırasında yaptırdığı kan tahlili sonucunda kanser şüphesi üzerine ileri tetkiklere yönlendirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yapılan detaylı incelemeler sonucunda erken evrede kolon kanseri teşhisi konuldu.

Doktorların kararıyla ameliyata alınan Topsakal'ın bağırsaklarındaki kanserli kitle başarılı bir operasyonla temizlendi. Kolon kanseriyle ilgili yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Topsakal, ameliyatın ardından hissettiği mutluluğu dile getirdi.

Topsakal, Öğretmenler Günü'nde sağlık bulmuş olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Ameliyat olmak için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ'a yönlendirildim. Uludağ ve ekibine teşekkür ederim. Öğretmenler Günü'nde şifa bulmak benim için çok büyük bir kutlama oldu," dedi.

Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ, Topsakal'ın kanser teşhisinin rastlantı sonucunda keşfedildiğini belirtti. "Yapılan ileri tetkiklerle kanserojen hücrelerin başka bir yere sıçramadığı görünce kendisine ameliyat önerdik. Ameliyatımız Öğretmenler Günü'ne denk geldi ve umarım şifa bulmuştur," dedi.

Uludağ, ameliyatın açık, kapalı ve robotik cerrahiyi kapsadığını ve hastaneye yapılan bu tür ameliyatların nitelikli şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Sağlığına kavuşan Topsakal'ın taburcu olmaya hazır olduğunu aktaran Uludağ, "Kapalı ve robotik cerrahinin birçok avantajı var. Kısa süreli hastanede kalım, daha az kanama, daha az enfeksiyon gibi avantajlar sunuyor. Öğretmenlerimize bizlerin, hepimizin ihtiyacı var. Kendisine de şifa olabildiysek ne mutlu bizlere," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da erken evrede kolon kanseri teşhisi konulan 24 yıllık öğretmen Süleyman Topsakal...

İstanbul'da erken evrede kolon kanseri teşhisi konulan 24 yıllık öğretmen Süleyman Topsakal, Öğretmenler Günü'nde yapılan ameliyatla bağırsaklarındaki kitleden kurtuldu. İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ (solda) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da erken evrede kolon kanseri teşhisi konulan 24 yıllık öğretmen Süleyman Topsakal...

İstanbul'da erken evrede kolon kanseri teşhisi konulan 24 yıllık öğretmen Süleyman Topsakal, Öğretmenler Günü'nde yapılan ameliyatla bağırsaklarındaki kitleden kurtuldu. İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Sezgin Uludağ (solda) konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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