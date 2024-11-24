Öğretmenler Günü ve Önemli Etkinlikler 24 Kasım'da Gerçekleşiyor

Öğretmenler Günü Etkinlikleri ve Önemli Toplantılar

24 Kasım 2024 tarihinde, Türkiye’de önemli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda 4. Uluslararası STK Fuarı’na katılacak ve Pullman İstanbul Hotel’deki 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na iştirak edecek. Bu programların saatleri İstanbul’da 14.00 ve 18.00 olarak belirlenmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Öğretmenler Buluşması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ile bir araya gelecek. Bu buluşma, TBMM’de saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Etkinlikleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu’na katılacak. Ayrıca, Öğretmenler Günü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret edecek ve Öğretmenler Günü Buluşması programına iştirak edecek. Bu etkinlikler Ankara’da 10.00, 12.30 ve 15.00 saatlerinde düzenlenecek.

MHP’nin “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantısı”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantısı”nı The Green Park Otel’de gerçekleştirecek. Toplantı, Ankara’da saat 13.30’da başlayacak.

Dünyada Sıcak Gelişmeler

Uluslararası alanda, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Bu konudaki son dakika bilgileri Gazze, Kudüs ve Beyrut’tan aktarılacak.

Spor Dünyasında Heyecan Doruğa Çıkıyor

Sporda, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasına, önemli maçlar ile devam edilecek: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor, Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş-Göztepe karşılaşmalarıyla heyecan daha da artacak.

Bunun yanı sıra, Trendyol 1. Lig’te de heyecan dolu mücadeleler yer alacak. Erzurumspor FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve daha birçok karşılaşmanın yanı sıra Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Las Vegas Grand Prix’si de heyecanla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.