Öğretmenler Her Gün Atama Bekliyor

Öğretmenler Atama Sonuçlarını Bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ordu'da düzenlenen toplantıda eğitim sorunlarına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Atama Beklentisi

Özçağdaş, milli eğitimdeki olumsuz durumları dile getirerek, "Öğretmenler her doğan gün atama sonuçlarını beklemektedir" ifadesini kullandı. Altınordu'da, eğitim sendikalarının temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, eğitimdeki sorunları tartıştıklarını belirtti.

Eğitimde Eleştiriler ve İhtiyaçlar

Geçen yıl 23 bin 670 öğretmenin emekli olduğunu, yalnızca 20 bin öğretmen alındığını vurgulayan Özçağdaş, "Bizzat Sayın Bakan, geçen yıl 60 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu durum, eğitim sistemine ciddi zararlar vermektedir" diye konuştu. Ücretli öğretmen sayısının yaklaşık 85 bin olduğu bilgisini vererek, bu sistemin eğitimde kölelik düzeni olduğunu ifade etti.

Kapatılan Köy Okulları ve Göç Sorunu

Özçağdaş, 18 binden fazla köy okulunun kapatıldığını belirterek, bu durumun tarımsal üretime ve gıda güvenliğine olumsuz etkileri olacağını dile getirdi. Köylerin boşalmaya devam ettiğini ve bunun sonucu olarak kentlerde nüfus yoğunluğunun arttığını aktardı. Ordu'daki sınıf mevcudu hakkında bilgi veren Özçağdaş, 40-45 kişilik sınıfların mevcut olduğunu ve bunu eğitim kalitesine olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Taşımalı Eğitim Sorunu

Ayrıca, bazı okulların ulaşım sorunlarına dikkat çeken Özçağdaş, taşımalı eğitim sorununun köy okullarının kapatılmasıyla daha da belirgin hale geldiğini ifade etti.

Toplantıya CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İl Başkanı Bülent Akpınar ve diğer partililerin katıldığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 2), Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otelde eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş (sağ 2), Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otelde eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklama yaptı.