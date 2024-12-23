Öğretmenler için Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Duyurusu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenler için mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu yayımladı. Öğretmenlerin, aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik durumu gibi nedenlerden ötürü il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları, 30 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak.

Yer değiştirme işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada, başvuran öğretmenler belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecekler. Başvurusu onaylanan öğretmenler, 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.

Başvurular sırasında görev süresinin hesaplanmasında 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak. Tüm atama işlemleri ise 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.