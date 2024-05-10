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Öğretmenler şiddete tepki göstermek için bugün iş bıraktı

Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının artmasına tepki göstermek ve İstanbul’da bir lisede okul müdürünün öldürülmesini protesto etmek amacıyla öğretmenler, bugün (10 Mayıs) iş bırakma eylemi yaptı.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:37
Öğretmenler şiddete tepki göstermek için bugün iş bıraktı

İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisenin müdürünün öldürülmesi olayını ve öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının artmasına yönelik olarak öğretmenler, yurt genelinde iş bırakma eylemi yapıyor. Bugün (10 Mayıs), ülke genelinde okullarda görev yapan öğretmenler iş bıraktı.

Okullarda iş bırakma eyleminin yanı sıra Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde ve İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda da eylem düzenleniyor.

Yaşanan şiddet olaylarına tepki göstermek adına öğretmenler, dün de ilk derslere giriş yapmamıştı.

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