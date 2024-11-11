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Öğretmenlere Kasım'da Yüzde 50 Tren İndirimi!

24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerinde biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:18
Öğretmenlere Kasım'da Yüzde 50 Tren İndirimi!

Ulaştırma Bakanı'ndan Öğretmenler Günü'ne Özel İndirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım tarihleri arasında yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Kampanya Detayları

Yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca düzenli olarak yüzde 15 indirim sunduğu belirtildi. Ancak, Öğretmenler Günü haftasına özel olarak yapılan bu kampanya, öğretmenlerin bilet alma fırsatını yarı fiyatla sunuyor.

Bakan Uraloğlu, 2017-2024 döneminde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenin faydalandığını belirtti. 2024 yılının 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmen indirimden yararlandı. Uygulamanın 2013 yılında başladığından bu yana, Öğretmenler Günü haftasında sunulan indirimden 50 bin 764 öğretmenin faydalandığı belirtildi.

İndirimden Kimler Yararlanabilir?

Bakan Uraloğlu, indirimden yararlanacak öğretmenlerin kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini vurguladı. Bu indirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya onaylanmış resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenler yararlanabilecek. Ayrıca, araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde görev yapan öğretmenler de indirim kapsamına alınmıştır.

Bilet Alımında Kolaylık

24-30 Kasım döneminde geçerli kampanya biletlerinin satışı, TCDD Taşımacılık AŞ’nin tüm gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acenteler aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım tarihlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat...

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım tarihlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağı bildirildi.

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