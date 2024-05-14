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Öğretmenlere yönelik şiddet sürüyor: Elazığ’da bir öğrenci öğretmenini bıçakladı

Elazığ’daki bir okulda, sınavda kopya çekerken öğretmenine yakalanan bir öğrenci, yanında taşıdığı bıçakla öğretmenine saldırdı.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:01
Öğretmenlere yönelik şiddet sürüyor: Elazığ’da bir öğrenci öğretmenini bıçakladı

Son günlerde artan öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında, bir haber de Elazığ’da bulunan Limak Ortaokulu’ndan geldi. Gelen bilgilere göre 8. sınıf öğrencisi olan A.B. sınavda kopya çekerken öğretmenine yakalandı. Kopyayı fark eden öğretmen A.K. ise öğrencinin kağıdını elinden aldı.

Kağıdını öğretmenden geri almaya çalışan A.B. isimli öğrenci, cebindeki bıçağı çıkararak öğretmenine saldırdı. Saldırgan öğrenci, sosyal bilgiler öğretmeni olan A.K.’yi bacağından yaraladı.

Yaşanan olay sonrasında sağlık ekipleri ve polis, okula sevk edildi. Hastaneye kaldırılan öğretmenin durumunun iyi olduğu ifade edilirken, öğrencinin ise gözaltına alınmış olduğu duyuruldu.

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