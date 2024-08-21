Öğretmenlerin Yer Değişikliği Talepleri Karşılandı

MEB'den Öğretmenlere Yer Değişikliği Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuran öğretmenlerin taleplerini büyük oranda yerine getirdiğini duyurdu.

Atama Detayları

Bakanlık, öğretmenlerin yer değişikliği başvurularıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılmıştır. Tercih etmiş oldukları eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine atanacaktır. Böylelikle ihtiyacın olduğu eğitim kurumlarına atamaları sağlanacaktır," ifadelerine yer verildi.

Başvuru ve Atama Süreci

Mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş oldukları eğitim kurumlarına atama yapılamayan öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden başvuru yapabilecekleri ve atamaların 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bakan Tekin'den Kutlama Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, atamaları gerçekleşen öğretmenlere "hayırlı olsun" dileğini iletti. Tekin, bu süreçte öğretmenlerin taleplerini karşılamanın önemini vurgulayarak, "2024 yılı yaz tatili sırasında mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını gerçekleştiren öğretmenlerimizin taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumuna atanamayan öğretmenlerimizin mağdur olmamaları için gerekli atamaları yapacağız," dedi.