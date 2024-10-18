Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma ve İçerik

Öğretmen atamalarını, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili ceza oranlarının artırılmasını kapsayan Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Resmi Gazete’de resmi olarak yayımlandı.

Kanunun Düzenlediği Konular

Bu kanun, öğretmenlerin seçilmesi, yetiştirilmesi, atanması, hakları, görevleri, ödül ve cezaları gibi konularla birlikte Milli Eğitim Akademisi’nin (MEB) kurulmasına yönelik maddeleri de içermektedir.

Milli Eğitim Akademisi

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlığı için MEB'e bağlı bir Akademi kurulacak. Bu Akademi, eğitim süreçlerini geliştirmek ve öğretmen, yönetici gibi eğitim personelinin yeterliliklerini belirleyecektir.

Öğretmen Adaylarının Eğitimi

Akademi, öğretmen adaylarına 4 dönem süren bir teorik ve uygulamalı hazırlık eğitimi sunacak. Ayrıca, her teori dersinden en az 2 yazılı sınav yapılacak ve başarılı olan adaylar sonraki aşamalara geçebilecekler.

Mali Destek

Kanun, öğretmen adaylarının hazırlık eğitimleri süresince her ay memur aylık katsayısına bağlı olarak belirli bir ödeme alacaklarını öngörmektedir.

İstihdam ve Yerleştirme

Milli Eğitim Akademisi’nden mezun olan adaylar, sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek ve yerleştirme işlemleri puanlama sistemi ile gerçekleştirilecektir.

Kariyer Basamakları

Öğretmenlik mesleğinde üç kariyer basamağı bulunacaktır: Öğretmen, Uzman Öğretmen ve Başöğretmen. Her basamak için belirli şartların sağlanması gerekecektir.

Cezai Düzenlemeler

Kanunla, eğitim çalışanlarına yönelik işlenen suçlara yönelik ceza miktarları da yarı oranında artırılmıştır. Özellikle yönetici ve öğretmenler, görevleri sırasında karşı karşıya kaldıkları şiddet ve hakaret gibi durumlarda daha ağır cezalarla karşılaşacaklardır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

Yeni düzenleme, aday öğretmenler için özel bir yetiştirme programı içermekte ve en az 240 ders saati boyunca devam eden bir hizmet içi eğitim şartı getirmektedir.

Tüm bu düzenlemeler, öğretmenliğin daha nitelikli bir hale gelmesi ve eğitim sisteminin güçlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, 1 Eylül 2025 tarihine kadar mevcut düzenlemeler kapsamındaki sözleşmeli öğretmen istihdamında ve kadrolu öğretmen atamalarında eski mevzuat hükümleri geçerli olmaya devam edecek.