Ogün Samast’a yakalama kararı: Dosyalar birleştirilecek

Hrant Dink'in katili olarak bilinen Ogün Samast'ın, tahliye edildikten sonra yargılandığı davada mahkeme, Samast'ın duruşma yükümlülüğüne uymaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca, mahkeme dosyanın birleştirilmesi talebinde bulunarak, Ogün Samast'ın üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen diğer sanıkların davasıyla birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

OGÜN SAMAST'IN DURUŞMAYA KATILMAMA RİSKİNE YAKALAMA KARARI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast, tahliye edildikten sonra yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Samast'ın 26 Aralık'taki duruşmaya gelmemesi durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacağını kararlaştırdı.

OGÜN SAMAST KİMDİR?

Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak 17 yaşındayken suç işlediği iddia edilen Ogün Samast, 15 Kasım'da tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edilmişti. Ancak, Samast hakkında İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlenmişti.

MAHKEME TALEP EDİYOR: DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Samast'ın üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen 11 sanığın dosyası ile aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davayı birleştirme talebinde bulundu. Mahkeme, bu birleştirmenin hukuki güvenlik hakkı kapsamında önemli olduğunu vurguladı.

İDDİANAME İÇERİĞİ VE SAMAST'IN SAVUNMASI

İddianamede Ogün Samast'ın suçsuz olduğunu savunduğu belirtilirken, daha önce verdiği ifadesinde Yasin Hayal ve Erhan Tuncel arasında geçen konuşmaya tanık olduğunu tekrarladı. Mahkeme, Samast'ın savunma hakkının korunması adına yargılamanın açık yapılmasına karar verdi.