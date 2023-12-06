Ogün Samast davasında duruşma ertelendi: Ogün Samast'a yurt dışı yasağı kararı!

Gazeteci Hrant Dink suikastının faili Ogün Samast, bugün mahkeme karşısına çıktı. Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunduktan sonra 15 Kasım'da koşullu salıverilen Samast, FETÖ üyeliği olmamakla birlikte, örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla yargılanıyor. Davanın iddianamesinde, Samast'a 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Ogün Samast yürütülen dava kapsamında duruşmaya eşi ile birlikte geldi. Samast, davada ifade vermek üzere memleketi Trabzon'daki Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Adliye çevresinde, çok sayıda sivil polis ekibi tarafından alınan güvenlik önlemleriyle birlikte Samast'ın duruşması gerçekleşti.





Siyah şapka ve gözlük takan Ogün Samast, yürüyerek adliyeye girdi ve Akçaabat 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı.

Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, müvekkilinin savunmasının bugün alınmamasını talep edip ek süre istedi. Mahkeme başkanı, avukatın talebini kabul ederek Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme heyeti Samast'a yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.