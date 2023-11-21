Ogün Samast hakkındaki FETÖ iddianamesinde karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede, cinayetin işleneceğinden önceden haberdar olan ancak önlem almayan kamu görevlileri ile cinayetin faili Ogün Samast hakkında suçlamalar yer aldı.

KAMU GÖREVLİLERİNE SUÇ DUYURUSU

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Nisan 2021 tarihinde verdiği kararda, Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak bir kısım kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Dink ailesi ‘müşteki’, Ogün Samast ise ‘suça sürüklenen çocuk’ olarak yer aldı.

FETÖ’NÜN ROLÜ

İddianamede, Hrant Dink cinayetinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün planladığı ve yönlendirdiği bir eylem olduğu belirtildi. İddianamede, FETÖ/PDY’nin cinayet sonrasında İstanbul İstihbarat Müdürlüğü’nü ele geçirerek, Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonu ve davalarını, ardından da 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiği ifade edildi.

OGÜN SAMAST’A 12 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Samast, geçtiğimiz günlerde cezaevinden koşullu tahliye edilmişti. Samast’ın yargılanmasına 26 Aralık’ta İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

Hrant Dink cinayeti nedir?

Hrant Dink cinayeti, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesidir. Cinayetin faili Ogün Samast, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönlendirmesiyle hareket ettiği iddia edilmektedir.

Ogün Samast kimdir?

Ogün Samast, Hrant Dink’i öldüren suça sürüklenen çocuktur. Cinayet sırasında 17 yaşında olan Samast, 2007 yılında yakalanarak tutuklanmıştır. 2011 yılında 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 2021 yılında koşullu tahliye edilmiştir.

FETÖ/PDY nedir?

FETÖ/PDY, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması olarak bilinen, Fethullah Gülen liderliğindeki silahlı terör örgütüdür. Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı darbe girişiminde bulunmuş, pek çok yargı, askeri, istihbarat ve emniyet operasyonu ve davasını yürütmüş, Hrant Dink cinayetini planlamış ve yönlendirmiş olduğu iddia edilmektedir.