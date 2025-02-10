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Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Büyükelçisi Olarak AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin yeni Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasını destekledi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:28
Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Büyükelçisi Olarak AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Oğuzhan Ertuğrul Tokyo Büyükelçisi Oldu

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine yeni atanan Oğuzhan Ertuğrul, son günlerde dikkat çeken bir etkinliğe katıldı. Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına destek veren Ertuğrul, Türkiye'nin Japonya'daki temsilciliğinde önemli bir misyon üstlenecek.

Yılın Kareleri Oylaması

AA'nın geleneksel hale gelen 'Yılın Kareleri' oylaması, Türkiye'nin kültürel ve sosyal yaşamına ışık tutan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Ertuğrul'un bu oylamaya katılması, Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımını güçlendirmektedir.

Bu tür etkinliklerin Türkiye-Japonya ilişkileri üzerindeki olumlu etkisi bekleniyor. Oğuzhan Ertuğrul'un Tokyo'daki görev süresinde, bu gibi organizasyonların desteğiyle iki ülke arasındaki bağların daha da güçleneceği düşünülmektedir.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine atanan Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine atanan Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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