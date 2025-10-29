Oğuzlar'da genç Çağıltepe'ye 1100 rakımda Türk bayrağı dikti

Cumhuriyet'in 102. yılı anısına 5 metrelik direk ve 1983 model otomobille zirveye çıktı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir genç, 1100 rakımlı Çağıltepe'ye Türk bayrağı dikerek hayalini gerçekleştirdi. Olay, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşti.

Oğuzlar Belediyesinde çalışan 29 yaşındaki Burhan Bektaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çağıltepe mevkisine Türk bayrağı dikmeye karar verdi. Bektaş, kendi imkanlarıyla temin ettiği 5 metrelik bir direk ve Türk bayrağını yanına aldı.

Bektaş, yolculuğun bir bölümünü 1983 model otomobiliyle katetti ve toplamda yaklaşık 2 saatte Çağıltepe'ye ulaştı. Direği zirveye yerleştiren ve bayrağı göndere çeken Bektaş, süreci sosyal medya hesabından paylaştığı video ile belgeledi.

İlçeye gelenlerin Türk bayrağını göreceğini dile getiren Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada uzun zamandır buraya bayrak dikmeyi hayal ettiğini söyledi ve 29 Ekim için hayalini gerçekleştirmeye karar verdiğini belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağıltepe'ye insan zor çıkıyor. Yol yok, 1100 rakıma çıkmak gerekiyor."

"Obruk Barajı'na çok misafir geliyor. Doğasıyla, havasıyla, suyuyla ilçemiz çok misafir ağırlıyor. 2 saat uğraşıdan sonra çıktım, bayrağı diktim, gururlandım ve böyle bir klip yaptım."

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 29 yaşındaki Burhan Bektaş, 1983 model otomobiliyle tırmandığı 1100 rakımlı tepeye Türk bayrağı dikerek hayalini gerçekleştirdi. Bektaş, AA muhabirine açıklamada bulundu.