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Oğuzlar'da Interpol Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde dolandırıcılık şüphelisi, kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtarak kadını kandırdı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:36
Oğuzlar'da Interpol Görevlisi Taklidiyle Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı

Oğuzlar'da Şok Eden Dolandırıcılık Olayı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan bir kişi, bir kadını 1 milyon 650 bin lira dolandırarak tutuklandı.

Dolandırıcılık İhbarı

Edinilen bilgilere göre, dolandırıldığını anlayan bir kadın Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Kadın, yaşadığı olayı detaylı bir şekilde anlattı:

"Telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan kişi, ilçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon yapılacağını ve kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını söyleyerek beni korkuttu. Eğer yüklü miktarda para ödersem gözaltına alınmaktan kurtulacağımı ifade etti. Bu nedenle 4 farklı banka hesabına 3 gün içinde toplamda 1 milyon 650 bin lira gönderdim. Sonra benim altınları belirledikleri bir noktaya bırakmamı istediler, orada şüphelenmeye başladım."

Polisin Hızlı Müdahalesi

Olayın ardından hemen harekete geçen polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüpheli kişileri takip etmeye başladı. Ekipler, Fatih Caddesi'nde H.C. (19) isimli zanlıyı yakaladı. H.C.'nin Ankara'dan kiraladığı otomobille Oğuzlar'a geldiği belirlendi.

Adli Süreç Başladı

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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