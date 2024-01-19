OHAL ilan edilen Ekvator'da çetelere karşı hapishanelerde operasyon düzenlendi

Ekvador’da Los Choneros adlı suç örgütünün başı Adolfo Macias Villamar ‘Fito’, 7 Ocak’ta cezaevinden ‘kaçmış’, çete mensupları ulusal bir televizyon kanalını canlı yayın esnasında ele geçirmiş ve Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, 60 günlük OHAL kapsamında gece sokağa çıkma yasağını duyurmuştu.





Ülkedeki kaosu önlemek için ordu ve polis işbirliği yaparak harekete geçti. Ancak bu durum organize suç örgütlerini durduramadı. Savcı Cesar Suarez, Guayaquil’de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. O, suç çetelerine karşı savaşan bir isimdi.





Ekvador’da güvenlik güçleri, hafta içinde farklı hapishanelerde büyük çaplı baskınlar yaptıklarını ve hapishanelerde düzeni sağladıklarını açıkladı. Baskın görüntülerinde askerlerin ve polislerin baskın sonrasında hapishanelere milli bayrak astığı, avluda bulunan yüzlerce mahkumun milli marşı okuduğu görüldü. Ekvador Devlet Başkanı Noboa “Ülkedeki hapishanelerin kontrolünü ele alıyoruz” dedi.

Ekvador’da, canlı yayın baskınını araştıran savcı, aracına ateş açılarak katledildi. Ülkenin en büyük çetesi Los Choneros’un başı "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, hapishaneden firar ettikten sonra 9 Ocak’ta bir televizyon kanalına saldırı düzenlemişti. Saldırıyla ilgili inceleme yapan Savcı Cesar Suarez, Guayaquil şehrinde ofisine yakın bir yerde aracına kurşun yağdırılarak öldürüldüğü açıklandı.