Ohio'daki Tren Kazasında 600 Milyon Dolar Tazminat Kararı

Ohio'daki Tren Kazasında Tazminat Kararı

3 Şubat 2023'te Ohio eyaletinin East Palestine kasabasında meydana gelen tren kazasında, çevreye yayılan zehirli atıkların etkilediği 55 bin yerel sakin için toplamda 600 milyon dolar tazminat ödenmesi karara bağlandı.

Yargıç Benita Pearson'ın Açıklaması

ABD'li Yargıç Benita Pearson, Norfolk Southern isimli yük taşıma şirketinin meydana getirdiği çevre felaketinden ötürü bu tazminatı ödemesine hükmetti. Kaza sonucu, trenin devrilmesi sonucu kimyasal maddeler etrafa sızdı.

Tazminat Dağıtım Şartları

Kazanın olduğu bölgenin 20 mil çevresinde ikamet edenlere yapılacak tazminat ödemeleri arasında, kazaya en yakın olanların daha fazla tazminat alacağı belirtildi. Kazaya 2 mil mesafede yaşayan hanelere 70 bin dolar ödeme yapılacakken, sağlık sorunları yaşayan kişiler için 25 bin dolara kadar ek bir ödeme planlanmıştır.

İtirazlar ve Sağlık Sorunları

Ancak bazı davacılar, çevre felaketinin sonuçlarının henüz tam olarak anlaşılamadığını belirterek tazminat rakamına itiraz etti. Kazadan sonraki günlerde bölge sakinlerinin yaşadığı şikayetler arasında baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi belirtiler sıklıkla yer aldı.

Bölge Temizliği Taahhüdü

Norfolk Southern, etkilenen alanın çevreye duyarlı bir şekilde temizlenmesi için gerekli taahhütlerde bulunmuştur. Bu durum, yerel halkın ve çevre izleyicilerinin dikkatiyle takip edilmektedir.