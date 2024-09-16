Okan Bayülgen'den Yeniden Drakula Uyarlaması

Okan Bayülgen'in Yeniden Kaleme Alacağı 'Drakula' Sahneye Geliyor

Ünlü yazar Bram Stoker'ın ikonik eseri 'Drakula', Okan Bayülgen'in yeniden yorumuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, BKM ve Kabare Dada ortaklığıyla sahne alacak.

Hayko Cepkin 'Van Helsing' Rolünde

BKM'den gelen açıklamalara göre, Bayülgen'in 3. sezonuna devam eden ve 110 bin kişiye ulaşan 'Richard' oyunundan sonra bu sefer Drakula'nın dünyasına adım atılıyor. Özellikle 'Van Helsing' karakteri, birçok sinema filmine de ilham kaynağı olmuşken, bu rolde Hayko Cepkin performans sergileyecek.

Orkestrada Ünlü İsimler Yer Alacak

Oyunun müziklerini Şef Kemal Alpan yönetimindeki orkestra hazırlayacak. Orkestra kadrosunda Uraz Kıvaner (piyano), Ayhan Öztoplu (davul), Sertan Küley (gitar), ve Ahmet Güvenç (bas gitar, Kurtalan Ekspres) gibi isimler bulunuyor.

Prömiyer ve Kadro

Kasım ayında prömiyeri planlanan oyunda, Bayülgen ve Cepkin'in yanı sıra Gizem Erdem, Derya Şensoy, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Gürdal Tak, Onur Şenol, Su Sonia Herring, Dilay Yıldız ve Cüneyt Üstün de oyunun kadrosunda yer alacak.

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu, BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenecek. BKM'den yapılan açıklamaya göre, 3. sezonuna devam eden ve 110 bin seyirciye ulaşan "Richard" oyunundan sonra Bayülgen, bu kez tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan "Drakula"yla seyircinin karşısına çıkacak.

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu, BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenecek. BKM'den yapılan açıklamaya göre, 3. sezonuna devam eden ve 110 bin seyirciye ulaşan "Richard" oyunundan sonra Bayülgen, bu kez tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan "Drakula"yla seyircinin karşısına çıkacak.