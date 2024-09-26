DOLAR
34,15 -0,07%
EURO
38,17 0,21%
ALTIN
2.932,62 0,01%
BITCOIN
2.214.939,12 -0,18%

Okan Bayülgen'in Yeniden Kaleme Aldığı 'Drakula' Oyunuyla Tiyatroseverlere Merhaba Diyor

Okan Bayülgen'in uyarladığı 'Drakula' oyunu, 15 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:48
Okan Bayülgen'in Yeniden Kaleme Aldığı 'Drakula' Oyunuyla Tiyatroseverlere Merhaba Diyor

Okan Bayülgen'in 'Drakula' Oyunu Geri Dönüyor

İrlandalı roman yazarı Bram Stoker'ın efsanevi eseri 'Drakula', Okan Bayülgen tarafından yeni bir yorumla sahneye taşınıyor. Okan Bayülgen, hem kaleme aldığı hem de yönettiği bu eserle seyircilerin karşısına çıkıyor.

Premiyer Detayları

Oyun, BKM ve Kabare Dada iş birliği ile hayata geçiriliyor ve prömiyeri 15 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de gerçekleşecek. Oyun, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde de sahnelenmeye devam edecek.

Karakterler ve Oyuncular

Bayülgen'in Drakula karakterine hayat vereceği oyunda, vampir avcısı Van Helsing rolünü ünlü sanatçı Hayko Cepkin üstlenecek.

Bilet Satışları Başlıyor

Sevilen oyunun biletleri, 14 Kasım saat 14:00'ten itibaren Bubilet platformunda satışa sunulacak. Tiyatro severler, bu unutulmaz deneyimi kaçırmamak için hazır olmalı!

İLGİLİ HABERLER

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27 Eylül 2024 Gündem Özeti
2
CHP Lideri Özgür Özel, Türkevi'ni 'Gurur Kaynağı' Olarak Nitelendirdi
3
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!
4
İran, 2500 Yıllık Ahameniş Eserlerini ABD'den Geri Aldı
5
Dışişleri Bakan Yardımcılarından BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar
6
1. Ulusal Şarkı Çevirisi Kongresi 7 Ekim'de Başlıyor
7
İsrail'in Batı Bekaa Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!