Okan Bayülgen'in Yeniden Kaleme Aldığı 'Drakula' Oyunuyla Tiyatroseverlere Merhaba Diyor

Okan Bayülgen'in 'Drakula' Oyunu Geri Dönüyor

İrlandalı roman yazarı Bram Stoker'ın efsanevi eseri 'Drakula', Okan Bayülgen tarafından yeni bir yorumla sahneye taşınıyor. Okan Bayülgen, hem kaleme aldığı hem de yönettiği bu eserle seyircilerin karşısına çıkıyor.

Premiyer Detayları

Oyun, BKM ve Kabare Dada iş birliği ile hayata geçiriliyor ve prömiyeri 15 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de gerçekleşecek. Oyun, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde de sahnelenmeye devam edecek.

Karakterler ve Oyuncular

Bayülgen'in Drakula karakterine hayat vereceği oyunda, vampir avcısı Van Helsing rolünü ünlü sanatçı Hayko Cepkin üstlenecek.

Bilet Satışları Başlıyor

Sevilen oyunun biletleri, 14 Kasım saat 14:00'ten itibaren Bubilet platformunda satışa sunulacak. Tiyatro severler, bu unutulmaz deneyimi kaçırmamak için hazır olmalı!