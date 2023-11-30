Okan Buruk'tan Galatasaray Değerlendirmesi: Övgüyü hak ettiklerini Gördük!

Galatasaray dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Ali Semi Yen Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmada takımlar kozlarını paylaşmak için sahaya çıktı. Sarı kırmızılı temsilcimiz maçta 2 defa geriye düşmesine rağmen maç sonunda 3-3 beraberliği yakalamayı başardı. Nefeslerin tutulduğu karşılaşmada gecenin yıldızları 2 gol ile Hakim Ziyech olurken takımın 3. golünü ise Kerem Aktürkoğlu attı. Maç sonunda ise teknik direktör Okan Buruk'tan genel bir değerlendirme geldi.





Öğrencilerinin oyunu ve rakip takım ile ilgili detaylı bir değerlendirme yapan Buruk, "Oyun biraz rus ruletine döndü. Kazanabileceğimizi düşündüm. Yine ilk gelen top... 3. golü yedik. Hem kazanabilirdik hem kaybedebilirdik. Bizim maçımızın çok seyredildiğini, Türk futbolunun, Galatasaray'ın övgüyü hak ettiği gördük. Davinson Sanchez bizim için çok önemliydi. Onun yokluğu bizim planlarımızı değiştirdi. Davinson'un olmadığı senaryo bizim için zor oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz ama kaybetmemek de önemli. Çok farklı bir puanda da olabilirdik. Penaltı pozisyonumuz vardı. Bayern maçında olan ofsayt pozisyonu... Hakem performansına baktığımızda rakip için muhteşemdi. Bu da bizim için yüzde 5, yüzde 10 etkisi olmuştur. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, topa sahip olma bu seviyede bir takım için iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Parken Stadyumu bizim için önemli, orada UEFA Kupası'nı kaldırdık. İçerideki maça değineceğim. Bizimle beraber atağa kalkıp bizimle birlikte savunma yaptılar. Bizi inanılmaz desteklediler." ifadelerini kullandı.





Türk futbolu ve Galatasaray'ın övgüyü hakettiği vurgusu yapan Okan Buruk, oyuncularının bazen sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldığını ve bu durumun baskı yapabildiğini belirtti. "Çok özel oyuncularımız var" ifadelerini kullanan Buruk, Galatasaray forması için her birinin inanılmaz mücadele ettiğinin altını çizdi.