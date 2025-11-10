Okandan: Kayseri’nin Her Sokağında AK Parti’nin Emeği Var

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere 16 ilçede süren üye çalışmalarına teşekkür etti.

İl Başkanı Okandan, üye çalışmaları ve teşekkürlerini paylaştı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere şehrin dört bir yanında yürütülen üye çalışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı. İlçe teşkilatlarının kurduğu stantlarda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Okandan, 16 ilçede yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"Bu şehrin her mahallesinde, her sokağında AK Parti’nin emeği, alın teri var. Biz sadece siyaset yapmıyoruz, biz gönüllere dokunuyoruz"

Teşkilat mensuplarının gayretine dikkat çeken Okandan, sürecin büyük bir heyecan ve özveriyle devam ettiğini vurguladı. Sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şehrimizde adeta bir gönül seferberliği var. Her bir dava arkadaşım, bu davanın yılmaz neferi gibi çalışıyor. Bu gayret, bu azim bizi daha da güçlendiriyor. Hep birlikte, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kayseri’mize hizmet etmeye devam edeceğiz."

İl Başkanı Okandan ayrıca, üye stantlarını ziyaret eden milletvekilleri başta olmak üzere Kayseri ve Türkiye için emek veren herkese teşekkür etti.

