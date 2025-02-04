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Okay Memiş, MGK Genel Sekreterliği'ne Atandı

MGK Genel Sekreterliği'ne, AFAD Başkanı Okay Memiş atandı. Atama Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 00:40
Okay Memiş, MGK Genel Sekreterliği'ne Atandı

Okay Memiş, MGK Genel Sekreterliği'ne Atandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, AFAD Başkanı Memiş, MGK Genel Sekreteri olarak göreve getirildi.

Okay Memiş Kimdir?

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Memiş, 1992 yılında Ordu Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak işe başladı.

Memiş, sırasıyla Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl ve Orta/Çankırı Kaymakamlıklarını üstlendi. 2002-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı görevlerini yürüttü.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak bulunan Memiş, daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak atandı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valiliği, 2018-2023 döneminde ise Erzurum Valiliği yaptı.

11 Ağustos 2023 tarihinde AFAD Başkanı olarak göreve başlayan Okay Memiş, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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