Öksürük ve Balgam Akciğer Kanserinin İlk İşareti Olabilir: Uzman Uyarısı

Öksürük ve Balgam Akciğer Kanserinin İlk İşareti Olabilir

Medicana Sivas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, öksürük ve balgam gibi basit görünen yakınmaların akciğer kanserinin habercisi olabileceğine dikkat çekti. Kasım ayının Türkiye'de Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edildiğini hatırlatan Dr. Yayla Yerlikaya, erken tanının her kanser türünde olduğu gibi akciğer kanserinde de hayat kurtardığını vurguladı.

Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan ve diğer organlara yayılabilen ciddi bir hastalıktır. Genellikle erken evrede belirti vermediği için sıkça geç fark edilmekte ve bu durum tedavi şansını azaltmaktadır. En önemli risk faktörü sigara kullanımı olmakla birlikte; pasif içicilik, hava kirliliği, genetik yatkınlık ve bazı kimyasal maddelere uzun süreli maruziyet ile ileri yaş da risk artırıcı etkenler arasında yer almaktadır.

Erken evrede belirti göstermiyor

Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, akciğer kanserlerinin büyük bir kısmının sigarayla ilişkili olduğunu belirterek, akciğer kanserlerinin neredeyse yüzde 85-90 kadarının sigara kullanımına bağlı olduğunu söyledi. Günde içilen sigara sayısı ve kullanım süresi arttıkça riskin katlanarak yükseldiğine dikkat çekti. Hiç sigara içmeyenlerde dahi pasif içiciliğin önemli bir risk faktörü olduğunu, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de güvenli olmadığını; nikotin içerdiği ve birçok kimyasal barındırdığı için bağımlılığı sürdürdüğünü ve uzun vadeli zararlarının henüz tam olarak bilinmediğini ifade etti.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri arasında uzun süren öksürük, balgamda kan, nefes darlığı, kilo kaybı ve göğüs ağrısı yer almaktadır. Özellikle sigara içen kişilerde yeni başlayan veya karakteri değişen öksürüğün bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Yayla Yerlikaya, erken tanının tedavi şansını ciddi şekilde artırdığını vurgulayarak screening önerilerini paylaştı: 50 yaş üzeri ve özellikle 20 paket yıl ve daha fazla sigara içmiş kişilerde düşük doz tomografi ile tarama yapılmasının hastalığın erken evrede saptanmasını sağladığını söyledi. Ayrıca sigarayı bırakmanın her yaşta faydalı olduğunu; bırakıldıktan sonraki 10 yıl içinde akciğer kanseri riskinin büyük oranda azaldığını, çalışmaların 10 yıl sonra riskin yüzde 50, 15 yıl sonra ise yüzde 90’a kadar azaldığını gösterdiğini aktardı.

Sigara içen bireylerde sabahları görülen balgam ve öksürüklerin sık karşılaşılan şikayetler olduğunu, ancak balgamın karakter değiştirmesi ve artmasının önemli bir uyarı işareti olabileceğini yineleyen Dr. Yayla Yerlikaya, şüphe durumunda en kısa sürede uzman değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

