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Oktay Bağaçlı, Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Seçildi

Oktay Bağaçlı, Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanlığına seçildi. Yeni yönetim göreve başladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:34
Oktay Bağaçlı, Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Seçildi

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şubesinde Yeni Dönem

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanlığına Oktay Bağaçlı seçildi. 1. Olağan Genel Kurul, kentteki bir otelde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Genel Kurul'a AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz ve diğer önemli isimler katıldı. Divan Başkanlığını Yavuz'un üstlendiği toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek liste ile oylama yapıldı.

Seçimin ardından Bağaçlı, Ömer Faruk Turgut ve Burcu Ügüş'ten oluşan yeni yönetimini kurarak göreve başladı.

Oktay Bağaçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede zor bir örgütlenme süreci geçirdiklerini ifade etti. Farklı bir sendikadan Öz Sağlık-İş Sendikasına geçiş sağladıklarını belirten Bağaçlı, "Süreç çok zordu, geceli gündüzlü çalışma oldu. Biz ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla yola çıktık. Sendikanın vizyonuna ve misyonuna uygun şekilde, inşallah hastanedeki bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin yüreğine ve ekonomik olarak sosyal haklarına dokunmaya talip olduk," dedi.

Bağaçlı'nın bu açıklamaları, sendikanın yeni dönemdeki hedeflerini ve kararlılığını ortaya koyuyor.

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Oktay Bağaçlı oldu. Şubenin kentteki bir...

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Oktay Bağaçlı oldu. Şubenin kentteki bir otelde düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığını Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz (ortada) yaptı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Oktay Bağaçlı oldu. Şubenin kentteki bir...

Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı Oktay Bağaçlı oldu. Şubenin kentteki bir otelde düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığını Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz (ortada) yaptı.

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