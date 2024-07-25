Oktay: Netanyahu'nun ABD Kongresindeki Konuşması Utanç Verici

Netanyahu'nun Onur Konuğu Olması Tepki Topladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına sert tepki gösterdi.Oktay, Dışişleri Komisyonu Toplantısında Şunları Belirtti:

"Soykırım sorumlusu olarak yargılanan Netanyahu'nun ABD Kongresinde onur konuğu olarak ağırlanması ve coşkuyla alkışlanması insanlık adına bir utanç tablosu olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Dışişleri Komisyonunun Faaliyetleri

TBMM Dışişleri Komisyonu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla milletvekillerine bilgi vermek amacıyla toplandı. Oktay, komisyonun dış ilişkilerle ilgili kanun tekliflerini görüştüğünü vurguladı.

"Yurt dışında ve yurt içinde yabancı muhataplarımızla görüşmelerimizde, ülkemizin ikili ve çok taraflı konulardaki tezlerini ve görüşlerini aktarmaktayız." diyerek, parlamenter diplomasinin önemine değindi.

Netanyahu'nun Konuşması Tarihe Kara Bir Leke Olarak Geçti

Oktay, Netanyahu'nun katliamlarını inkar ederek yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Bu konuşmanın ABD Kongresinde coşkuyla alkışlanması utanç vericidir. Bu destek, İsrail'in geçmiş ve gelecekteki suçlarının ortaklığı anlamına gelmektedir." şeklinde konuştu.

Kapalı Oturum Tartışmaları

Komisyona sunulan bir önergeyle kapalı oturum yapılacağı belirtildi. Ancak, toplantıya katılmak isteyen DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve diğer milletvekillerinin itirazları üzerine tartışmalar yaşandı.Sonuç:

Oktay, komisyona katılmayan vekillerin itirazlarını dinledikten sonra birleşime ara verdi. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu’na katıldı.