Oktay: Türkiye-Azerbaycan Ortak Kamu Diplomasisi Büyük Başarı Örneği

Oktay, Bakü'de Kamu Diplomasisi Toplantısında Konuştu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Kamu Diplomasisinde Parlamentoların Rolü: Azerbaycan-Türkiye Örneği" yuvarlak masa toplantısında konuştu. Oktay, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak kamu diplomasisi faaliyetlerinin kayda değer bir başarı örneği teşkil ettiğini belirtti.

Güçlü Birliktelik

Oktay, konuşmasında, 2. Karabağ Savaşı'nda yürütülen kara propagandaya karşı Azerbaycan ile birlikte mücadele ettiklerini ifade etti. "Uluslararası düzenin büyük değişimlere gebe olduğu bu kaos ortamında her alanda oluşturduğumuz ortaklık, kamu diplomasisi ve parlamenter diplomasi alanında da devam edecektir," dedi.

Diplomasi Stratejileri

Oktay, diplomasi alanında güçlü siyasi irade ve yetenekli diplomatların önemine değinerek, diplomaside başarı için ordunun ve ekonominin de güçlü olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, halklar arasındaki güvenin tesis edilmesinin kamusal diplomasinin temel hedeflerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kamu Diplomasisinin Üç Ana Hedefi

Oktay, kamu diplomasinin başlıca üç amacını açıkladı:

Dezenformasyon ile mücadele

Belirli tezlerin dünya kamuoyunda işlenmesi

Devletlerle halklar arasında kalıcı güvenin sağlanması

Dijital Platformların Rolü

Dijital çağda yanıltıcı bilgilerin hızla yayılabildiğine dikkat çeken Oktay, "X, Facebook, TikTok, YouTube gibi pek çok dijital platform, toplumların temel bilgi edinme kaynakları haline gelmiştir," dedi. Özellikle gençlerin yönlendirilmesi konusunda dijital platformların etkisini vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki İşbirliği

Oktay, Türkiye ile Azerbaycan'ın dost ve müttefik ülkelerle birlikte yürüttüğü ortak kamu diplomasisi faaliyetlerinin önemine değinerek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) aracılığıyla bu işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Birlikte Mücadele ve Gelecek Vizyonu

Oktay, Arnavutluk, ABD, İngiltere gibi ülkelerde yürütülen kışkırtıcı kampanyalara karşı Azerbaycan ile birlikte durduklarını vurgulayarak, "İki devlet, tek millet" şiarıyla her zaman birbirlerinin yanında olacaklarını belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisinde Parlamentoların Rolü: Azerbaycan-Türkiye Örneği" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Kamu Diplomasisinde Parlamentoların Rolü: Azerbaycan-Türkiye Örneği" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptı.