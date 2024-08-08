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Oktay ve İbrahimovic Arasında İkili İlişkiler Görüşmesi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile stratejik işbirliklerini konuştular.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:54
Oktay ve İbrahimovic Arasında İkili İlişkiler Görüşmesi

Oktay ve İbrahimovic'le Stratejik Görüşme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile bir araya geldi. Meclis’te gerçekleştirilen görüşme sırasında ikili ilişkilerin yüksek bir seviyede olduğunu vurgulayan Oktay, iki ülke parlamentoları arasında dostluk gruplarının mevcut olduğunu belirtti.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

Oktay, "Meclis iletişimimizin artarak devam edeceği inancındayım; bizim için Karadağ ile ikili ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek en büyük arzudur," şeklinde konuştu.

Karadağ'ın Mesajı

İbrahimovic ise Türkiye ile Karadağ arasındaki dostane ilişkilerin her alanda derinleştiğini ve pek çok işbirliğinin yapıldığını ifade etti. "FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Meclis'te bulunan milletvekillerimiz, Türk halkının vatanseverliğini kanıtlayan önemli bir mesaj verdiler. Türk halkı kahramandır," dedi.

Parlamentolar Arası İletişim

İki lider ayrıca, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Karadağ arasında sıkı dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğunu vurguladılar. Görüşmenin ardından toplantının basına kapalı kısmı devam etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le (sağda) görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le (sağda) görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le (sağda) görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le (sağda) görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le (sağda) görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay (solda), Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'le (sağda) görüştü.

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