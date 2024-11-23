Okul Bahçesinde 18 Çeşit Sebze Yetiştiren Öğretmen: Müesser İsabetli'nin Örnek Projesi

Öğrencilerine Tarım Sevgisini Aşılayan Öğretmen

İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Müesser İsabetli, 34 yıllık öğretmenlik kariyeri boyunca öğrencilerine tarım sevgisini aşılamak adına örnek bir projeye imza attı.

İsabetli, okul bahçesindeki taş ve beton görüntüsünü değiştirerek, öğrenci ve öğretmen desteğiyle 18 çeşit sebze ve çilek yetiştiren bir bostan oluşturdu. İlk gününden itibaren öğrencilerine "gonca güllerim" diye hitap eden İsabetli, bu sevgisini bahçeye de yansıttı.

Toprağı Yeniden Hayatla Doldurdu

Göreve başladığı günden itibaren bahçenin durumunu gören İsabetli, öğrencilerle birlikte taş parkeleri sökerek, yankesici topraklar getirdi. Bu süreçte, bahçeye ektiği ata tohumları ile 18 çeşit sebze ve çilek yetiştirirken, bir diğer köşeye de bir kümes inşa etti.

Öğrenciler Menemen Yapıyor

Öğretmenler ve öğrenciler, her sabah bahçeden topladıkları domates ve biberlerle menemen pişiriyor. Bahçedeki bu kolektif çalışma, öğrenciler arasında dayanışma ve dostluk bağı oluşturmaya yardımcı oluyor.

Hayalini Gerçekleştiren Bir Eğitimci

Müesser İsabetli, öğretmeni olma hayalini gerçekleştirmek üzere atıldığı bu yolda, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi. Okula gelir gelmez bahçeyi güzelleştirmek için harekete geçtiğini belirten İsabetli, öğrencilerle birlikte 15 tatilde kümes inşa etti ve özel tohumlarla bahçeyi canlandırdı.

Doğa ile İç İçe Tüketim

İsabetli, birlikte çalışmanın öğrencilere pozitif etkileri olduğunu vurguladı. “Birçok öğrencim, tarım sürecini hiç deneyimlememişken, şimdi kendi yetiştirdikleri ürünleri topluyor.” dedi. Ayrıca, Sıfır Atık Projesi kapsamında, öğrencilerin evlerinden getirdiği yiyecek atıkları ile tavukların beslenmesini sağlıyor.

Öğrencilerden Geri Dönüşler

Fen Bilgisi Öğretmeni Setenay Pekgül, okulun bahçesinde tavukların gezdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek bahçenin, çocukların doğayla temasını artırdığını aktardı. 12. sınıf öğrencisi Zeyneb Meryem Karabudak ise bahçe çalışmalarının sınav stresini azalttığını belirtti.

Öğrenciler, doğayla bütünleşmenin verdiği mutluluğu paylaşarak, bu projede yer aldıkları için öğretmenlerine teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kadıköy İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Müesser İsabetli, öğrencileriyle birlikte okulun bahçesinde domates, biber gibi çeşitli sebzeler ve tavuk yetiştiriyor. Sabahları bahçeden topladıkları malzemelerle menemen yapıyor.

Kadıköy İntaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Müesser İsabetli, öğrencileriyle birlikte okulun bahçesinde domates, biber gibi çeşitli sebzeler ve tavuk yetiştiriyor. Sabahları bahçeden topladıkları malzemelerle menemen yapıyor.