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Okul çevrelerinde narkotik önlemleri artıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni eğitim döneminde okul çevrelerinde narkotik ekiplerinin teyakkuzda olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:27
Okul çevrelerinde narkotik önlemleri artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerini duyurdu.

Teyakkuzda Narkotik Ekipleri

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaz tatilinin ardından ders zilinin çaldığını ifade ederek, "Huzur ve güven içinde, yeni eğitim dönemimiz sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve idarecilerimize hayırlı olsun" dedi.

Artan Denetimler

Bakan Yerlikaya, ayrıca "Okul civarlarında narkotik ekiplerimiz her an teyakkuzda olacak. Öğrencilerimizi taşıyan servis araçlarına yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek" şeklinde ifade ederek, güvenliği birinci öncelik olarak belirtti.

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