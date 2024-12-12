Okul Destek Projesi ile 19 Binden Fazla Çocuğun Gelişimine Katkı Sağlanıyor

Okul Destek Projesi, Dezavantajlı Çocuklar İçin Umut Oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Okul Destek Projesi, 19.771 dezavantajlı ortaokul ve lise öğrencisinin bireysel gelişimlerine katkı sunuyor. Projenin amacı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocukların okul dışındaki zamanlarını kaliteli ve verimli kullanmalarını sağlamak.

Bakanlığın sağladığı destekler ile aile bütünlüğünün korunması ve çocukların sosyal çevrelerinde sağlıklı bir şekilde büyümeleri hedefleniyor. Bu kapsamda, çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle kurum bakımına alınmalarının önüne geçiliyor.

Geleceklerini Planlayarak Sosyalleşiyorlar

Okul Destek Projesi ile çocuklar, okul dışı vakitlerinde rehberlik desteği alarak geleceklerini planlama imkanı buluyor. Aynı zamanda sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinliklerle sosyalleşiyorlar. Bu sayede, hem yeteneklerini keşfediyorlar hem de kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Bakanlığın verilerine göre, 2017'den bu yana uygulanan projede bu yıl içinde 1.572 etkinlik düzenlendi. Proje, toplamda 29.118’i ortaokul ve 12.299’u lise öğrencisi olmak üzere 41.417 çocuğa destek sağladı.