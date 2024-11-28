Okul Önünde Taciz İddiasıyla Suçlanan Tayfun G. Şikayetçi Oldu

Küçükçekmece'de Taciz İddiası ve Yanlış İfşa

Küçükçekmece'de bir okulun önünde öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişinin fotoğrafı yanlışlıkla Tayfun G. ile ilişkilendirilerek sosyal medya gruplarında paylaşıldı. Tayfun G., bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadığını belirterek şikayette bulundu.

Güvenlik Görevlisi Tarafından Paylaşıldı

İlçede bulunan bir okulun güvenlik görevlisi, okul önünde çocuklara tacizde bulunduğunu düşündüğü bir kişinin fotoğrafını çekerek veli gruplarında paylaştı. Bu fotoğraf, servis bekleyen Tayfun G. ile benzerlik gösterdiği için hala evde kaldı.

Tayfun G.'nin Açıklamaları

Tayfun G., Kağıthane'de bir matbaa firmasında yönetici olarak çalıştığını belirterek, salı günleri pazar kurulduğu için servisinin okulun önündeki trafik ışıklarından aldığını ifade etti. Güvenlik görevlisinin izni olmadan fotoğrafının çekildiğini ve bu durumdan dolayı sosyal medyada yanlış bir algı oluşturulduğunu söyledi. "Polis geldi, kovaladı, kaçtı" gibi ifadelerin kendi hakkında yazıldığını belirten Tayfun G., "İftiraya uğradım" diye konuştu.

Şikayet Süreci ve Talebi

Tayfun G., karakola giderek ifade verdiğini ve okul aile birliği ile güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi olduğunu açıkladı. "Bu sadece benzerlikten dolayı olmuştur""Ben sadece işine giden biriyim. 3 çocuğum var; bu tarz bir insan değilim." ifadelerini kullanarak, yapılan paylaşımların ön yargı ile hareket edildiğini dile getirdi. Ayrıca, velilere yanlış paylaşımlara karşı dikkatli olmaları yönünde açıklamalarda bulundu. Veliler ise bu açıklamaları okul gruplarında paylaşacaklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.