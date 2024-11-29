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Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Okul servis araçları yönetmeliğinde yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı, sürücü belgesi şartları ve kamera sistemleri güncellendi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 07:32
Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarıyla ilgili yönetmelikte değişiklikler yaptığını duyurdu. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı ve önemli düzenlemeleri beraberinde getirdi.

Yaş Şartlarında Esneklik

Yeni yönetmelik çerçevesinde, okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaş şartını sağlamakta zorlananlar için önemli bir düzenleme getirildi. Sözleşme süresi içinde yaş şartını kaybeden araçların, mevcut eğitim ve öğretim yılı süresi boyunca çalışmaya devam edebilmesi sağlanmış oldu.

Sürücü Belgesi Koşulları

Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıl, D1 sınıfı sürücü belgesi için ise en az 5 yıl deneyime sahip olması gerekecek. Ek olarak, büyükşehir belediyesi olan illerde, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve diğer illerde İl Trafik Komisyonu tarafından belirlenecek şartlarla Mesleki Yeterlilik belgesi zorunlu tutulacak.

Kamera ve Güvenlik Önlemleri

Okul servis araçlarında, tüm koltukları görebilen iç ve dış kamera sistemlerinin bulundurulması zorunluluğu getirildi. Bu sistemlerin, en az 30 gün süreyle kayıt yapabilmesi gerekiyor. Ayrıca, 2017 ve öncesi araçlar için iç mekanı gösteren şeffaf cam dışında cam kullanılamaması kuralı, 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar geçerli olmayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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