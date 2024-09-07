Okula Başlayacak Çocuklar İçin Uyum Süreci Tavsiyeleri

Uzmanların Önerileri: Uyum Sürecine Hazırlık

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Meltem Küçükdağ, okula başlayacak çocukların ailelerine önemli tavsiyelerde bulundu. Yeni eğitim yılına hazırlık döneminde ebeveynlerin, çocukların uyku düzeni oluşturmaları ve sorumluluk vermeleri gerektiğini vurguladı. Bu sayede çocuklar, özgüvenlerini artırabilir.

Çocukların Duygusal İhtiyaçlarına Dikkat Edin

Küçükdağ, okul döneminin getirdiği kaygı ve endişelerin çocuklarda sıkça görüldüğünü belirtti. Ailelerin, çocukların ayrılma kaygılarını azaltmaları ve özgüven geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sağlaması önemlidir. Bu bağlamda, aileler okula dönüş döneminde çocukların duygusal ihtiyaçlarına dikkat etmelidir.

Fiziksel Belirtilere Dikkat Edin

Okula dönüş zamanı kaygı yaşayan çocuklar, karın ağrısı, mide bulantısı veya uyku sorunları gibi fiziksel belirtiler gösterebilir. Dr. Küçükdağ, ailelerin bu tür belirtilere dikkat etmesi ve gerektiğinde destekleyici adımlar atmasının önemini vurguladı.

Okul ile İlgili Bilgileri Paylaşın

Çocukların okula hazırlık sürecinde, ebeveynlerin durumları konuşarak belirsizlikleri azaltması faydalı olacaktır. Çocuklara okulun ilk günü için nelerin yapılacağı, yeni arkadaşlar ve öğretmenleri hakkında bilgi vermek, onları zihinsel olarak hazırlayabilir.

Sorumluluk Verin ve Özgüveni Artırın

Çocukların okul için alışverişte tercihlerini dikkate almak ve malzemeleri birlikte hazırlamak motivasyonlarını artırabilir. Ayrıca, çocuklara kendi kıyafetlerini seçme veya çantalarını hazırlama gibi basit sorumluluklar vermek, onların bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olur.

Duygusal Destek Sunun

Dr. Küçükdağ, ebeveynlerin çocuklarına duygusal destek sunarak kaygılarını hafifletebileceğini belirtti. 'Seni anlıyorum' gibi sözler, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Ebeveynlerin sabırlı ve anlayışlı olmaları, çocukların okul dönemine daha rahat başlamalarını sağlayacaktır.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Küçükdağ, ebeveynlere, yeni eğitim öğretim yılına çocuklarıyla hazırlanma, uyku düzeni oluşturma ve sorumluluklar vererek özgüvenlerini artırma tavsiyelerinde bulundu.