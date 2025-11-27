Okulda Fenalaşan 2. Sınıf Öğrenci Ahmet Emiralp Toprağa Verildi

Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, Bünyan'da toprağa verildi; törene belediye başkanı ve mahalle halkı katıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:56
Okulda Fenalaşan 2. Sınıf Öğrenci Ahmet Emiralp Toprağa Verildi

Okulda Fenalaşan 2. Sınıf Öğrenci Ahmet Emiralp Toprağa Verildi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, Bünyan'da toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde, Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüs esnasında aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Belediye Başkanı Metin, cenaze sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Evladımız Ahmet Emiralp’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin."

Minik Ahmet’in vefatı ilçede derin bir hüzün oluşturdu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET EMİRALP POLAT, BÜNYAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET...

İLGİLİ HABERLER

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Güney Kore, 'Hassas Ülkeler' Listesinde: ABD İle İletişim Devam Edecek
5
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
7
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?