Okulda Fenalaşan 2. Sınıf Öğrenci Ahmet Emiralp Toprağa Verildi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okulda rahatsızlanarak hayatını kaybeden 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, Bünyan'da toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde, Bülent Altop İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüs esnasında aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, aile yakınları ve mahalle halkı katıldı. Belediye Başkanı Metin, cenaze sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Evladımız Ahmet Emiralp’in vefatı hepimizi derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, kendilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Küçücük bir yüreği toprağa vermenin tarifi yok. Rabbim mekânını cennet eylesin."

Minik Ahmet’in vefatı ilçede derin bir hüzün oluşturdu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE OKULDA RAHATSIZLANARAK HAYATINI KAYBEDEN 2. SINIF ÖĞRENCİSİ AHMET EMİRALP POLAT, BÜNYAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ.