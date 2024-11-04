Okullarda İklim Değişikliği Farkındalığı Artacak

İklim Değişikliği Farkındalığı için Önemli Adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Toplantı ve Yeni Stratejiler

Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK) toplantısında alınan kararları aktardı. Toplantıda, 2053 Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi kabul edildi. Bu stratejinin detayları, 11-22 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında açıklanacak.

Hedefler ve İşbirlikleri

Murat Kurum, stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması için iklim değişikliğinin halk sağlığı ve tarım gibi kritik sektörlerde analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu strateji doğrultusunda gerekli yatırımların karşılanması için iklim finansmanı çalışmalarının yürütüleceğine dikkat çekti.

Okul seviyesinde iklim değişikliğine dair farkındalığı artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidileceğini belirten Bakan Kurum, COP29 süreci çerçevesinde ilgili kurumların görüşlerinin alınarak hazırlanan İklim Eylemi İçin Dijitalleşme Girişimi'nin hayata geçirileceğini ifade etti. Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın işbirliği içinde olacağı, diplomatik konuların ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.