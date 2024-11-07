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Okullarda İlk Ara Tatil İçin Geri Sayım Başladı

Öğrenciler 11-15 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatilini yapacak. Son ders zili yarın çalıyor!

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:11
Okullarda İlk Ara Tatil İçin Geri Sayım Başladı

İlk Ara Tatil İçin Hazırlıklar Sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında ilk ara tatilini 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Son Ders Zili Yarın Çalacak

Birinci dönem ara tatili, 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, çok sayıda dersin tamamlanmasının ardından ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Çevrim İçi Seminerler

Öğretmenler, kişisel eğitimlerini desteklemek amacıyla ara tatil seminerlerini yine 11-15 Kasım tarihleri arasında okula gitmeden çevrim içi platformlarda tamamlayabilecekler.

İkinci Dönemin Takvimi

Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım tarihinde ders başı yapacak. Bu yılın birinci dönemi 17 Ocak 2025 günü sonlanacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 tarihinde başlayacaktır.

Öğretim Yılının Sonuna Dikkat!

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 tarihinde başlayıp, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül tarihinde başlamış olup, 20 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacaktır.

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